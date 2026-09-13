Всичко за Жан-Марк Еро

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Реваншът на Еро

Реваншът на Еро

Новият външен министър на Франция е учител по немски и заклет германофил Предан на Оланд, но противник на Валс Миналата седмица френският президент...

18 февруари | 22:05
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