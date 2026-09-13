Оланд се опасява от репресии в Турция
Френският държавен глава Франсоа Оланд каза, че очаква, че ще има период на репресии в Турция след неуспешния опит за преврат. Всичко за опита за пре...
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Френският държавен глава Франсоа Оланд каза, че очаква, че ще има период на репресии в Турция след неуспешния опит за преврат. Всичко за опита за пре...
Новият външен министър на Франция е учител по немски и заклет германофил Предан на Оланд, но противник на Валс Миналата седмица френският президент...
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