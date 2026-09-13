Откриха мъртва съпругата на крупен земеделец
На този етап случаят се пази в тайна
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На този етап случаят се пази в тайна
Опита се прави философски докторат
Лидерът на Възраждане на свой ред даде отговор
Земеделски стопанин, регистриран като едноличен търговец, е декларирал пред НАП доход за миналата година в размер на над 2.7 млн. лв., съобщиха от пре...
От 180 ферми край Пловдив само 15 отговарят на европейските изисквания Животновъдите са получили европейски и национални средства в размер на над 600...
Най-високият доход деклариран до момента в офиса на приходната агенция в Добрич е от земеделски производител, съобщиха от пресслужбата на офиса на НАП...
3000 лева ще струват на земеделеца от Сандански Димитър Костов обидните думи и клевети по адрес на лидера на РЗС Яне Янев. Благоевградският окръжен съ...
От обработените до момента годишни декларации най-големият доход за 2014 година е обявен от производител на земеделска продукция - 3 млн. лв. Това съо...
Никопол. Група въоръжени са нападнали микробус край никополското село Драгаш войвода. Минути преди полунощ две леки коли са препречили пътя на микробу...
Бургас. Земеделец получи условна присъда във връзка с опит за измама с евросредства. Бургаският окръжен съд наложи условно наказание от 1 г. и 2 месе...
53-годишен фермер от София намери скелет, докато копае отводнителна яма в двора на имота си в монтанското село Белимел, съобщиха от Областната дирекци...