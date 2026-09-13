Официално! РДНСК – София има нов началник
Конкурсът е проведен на 1 октомври
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Конкурсът е проведен на 1 октомври
Свързано е с уж подадената от главния архитект Здравко Здравков оставка
Главният архитект на столицата Здравко Здравков е издал разрешение за строеж на "комплекс от многофамилни жилищни сгради, магазини, ресторант и подзем...
Догодина почва строителството на Третия ринг
Той ще бъде преправен така, че да може ритуални коли и тази на Българския Патриарх да стигат до входа на храма
Процесът срещу Крусев е заради ремонта на столичната улица „Граф Игнатиев”
Започна обсъждане на новия план за развитие на парка
Главният архитект на София Здравко Здравков отчете дейността са за 3 години на поста
Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков
Ремонтът няма да бъде приет в този вид, предупреди зам.кметът Дончо Барбалов
Небостъргачът "Златен век" имал два отказа за разрешение от главния архитект на София
Националът, Адриан Попа и Здравко Здравков бяха представени от "орлите"
В парка ще има пейки, детски площадки, пешеходна и велосипедна зона. Освен това местата за паркиране ще се запазят, автомобилите ще трябва да спират у...
Пешеходни маршрути ще свържат парковете и площадите, съобщи главният архитект на София Здравко Здравков. Неговата концепция за зелена София предвижда...
Околовръстното да не се приема за градска бариера, а пешеходци и велосипедисти да минават към Витоша. Това е една от идеите на главния архитект на Соф...
Наследникът на Петър Диков обещава пълна промяна в столицата Здравко Здравков проектира ключови сгради в родния Плевен, едва 30-годишен става главен...
Калинов обещава оазиси, Здравков - удобен и бърз транспорт На финален дуел за София излизат Влади Калинов и Здравко Здравков днес. Всеки от тях ще пр...