Снежен капан! Затвориха 35 километра от "Тракия"
АПИ с предупреждение за шофьорите
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АПИ с предупреждение за шофьорите
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Абсурдите в държавата удариха и моргата. Районната здравна инспекция затвори Съдебна медицина на ул. "Здраве" № 2 в столицата заради невъзможност да п...
Изплащат влоговете до 196 хил. през октомври, ако няма консенсус за специален закон София. Съдбата на КТБ и във вторник бе тема номер 1 за държавата....
Снощи експерти от община Кърджали и кметът Хасан Азис направиха оглед в с. Люляково 24 огнеборци и спасители от ОУ "Пожарна безопасност и защита на н...
Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт...