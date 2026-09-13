Завод легенда от соца става квартал на богаташите
По покривите на баровските кооперации ще има зелени градини
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По покривите на баровските кооперации ще има зелени градини
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Това е техният боксов ринг, разказва Ангел Системен бой, липса на реформи и мъки. Така репортаж на АФП представя обстановката в единствения младежки...
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