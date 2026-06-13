По-скъпи застраховки за джигитите на пътя
Компаниите правят база с данни за шофьорите, направили катастрофи Въвеждането на системата "Бонус-малус" засега е доброволно Застрахователните компа...
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Компаниите правят база с данни за шофьорите, направили катастрофи Въвеждането на системата "Бонус-малус" засега е доброволно Застрахователните компа...