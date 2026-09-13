Откриха Защитено жилище в с. Вълково
Община Сандански откри официално изграденото преди няколко месеца Защитено жилище в село Вълково. Проектът на стойност стойност 1 095 000 лева бе фина...
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Община Сандански откри официално изграденото преди няколко месеца Защитено жилище в село Вълково. Проектът на стойност стойност 1 095 000 лева бе фина...
Откриха ново Защитено жилище в село Раздол Дъждът не попречи на празника на Струмяни във вторник. На 7 април 1978 година с Указ на президента е създа...
Благоевград. Шести рожден ден ще отбележи утре Защитеното жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград. Приятна изненада за настанен...
Благоевград. Трето защитено жилище в село Раздол се строи, като в него ще се настанят 10 потребители с психически разстройства от Дома за за възрастни...
Кърджали. Община Черноочене спечели проект за изграждане на защитено жилище в село Минзухар по програма „Красива България". Финансирането е за 290 хил...
Кърджали. В Кърджали приключи изграждането на защитеното жилище и трите центъра за настаняване семеен тип по проект "Дом за всяко дете". „Целта е изв...
София. Започна строежът на Защитено жилище в столичния район „Искър". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). В него ще бъдат настанени...
Кърджали. Стартира изграждането на Защитено жилище и три Центъра за настаняване от семеен тип по проект „Дом за всяко дете". „Доскоро проектът беше ри...
Едно защитено жилище също ще бъде изградено в града
Кметът на община Струмяни Емил Илиев сключи договор по проект “Подобряване на качеството и достъпността до социални услуги в общините Струмяни и Карби...