Социално слаби дариха коледна украса в Банско
14 жителите на Защитени жилища сами изработиха венци и други символи за празника
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14 жителите на Защитени жилища сами изработиха венци и други символи за празника
В събитието участваха потребители на социални услуги от защитени жилища „Струма“ и „Слънчев дом“- Благоевград
Младежи и девойки от защитени жилища за лица с интелектуални затруднения в Благоевград ще участват в множество инициативи преди Коледа
Десетгодишен юбилей честваха днес двете Защитени жилища в курорта Банско. Те са създадени през 2006 година за осигуряване на социална интеграция и пъл...
Тържество по случай деветия рожден ден на двете Защитени жилища се състоя в Банско. Вечерта бе изпълнена с много настроение и емоции, а потребителите...