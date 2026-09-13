Голям удар по Топлофикация! Софиянци остават без парно и топла вода?
Фактите сочат, че "Булгаргаз" за първи път пристъпва към подобна стъпка
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Фактите сочат, че "Булгаргаз" за първи път пристъпва към подобна стъпка
Фирми, в които Михайлов участва, имат дългове към НАП за над 306 000 лв.
Парите на родни длъжници в банки в чужбина вече няма да са недосегаеми. Държавата се захваща с прилагането на еврорегламент, който разрешава издаванет...
Държавата наложи жесток удар върху имането на банкера беглец Цветан Василев, съобщава ПИК. Според медията по настояване на Комисията за установяване н...
Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са предприели действия по налагане на запор върху акциите на "Елит Петрол - Ловеч" ЕАД. Това става ясн...
Има купувач, който е проявил инвеститорски интерес за ТВ7. Това съобщиха журналисти от медията пред колегите от конкурентните им телевизии. Те обясних...
Софийски градски съд запорира имущество за над 1,5 млн. лв. на един от политиците - символ на прехода, Христо Бисеров. Той е обвинен за укриване на да...
По искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Софийският градски съд запорира имущество на обща стойност 1 555 883 лв.,...
Банковите сметки на над 8000 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица не платят дълг...
Пазарджик. Съдът в Пазарджик уважи искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за налагане на запор на имуществото на Т...
София. Софийският градски съд е уважил искането на инспекторите на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и е наложил запор и...
Само два самолета останаха на Цветан Василев. Съдът забрани на банкера да се разпорежда с имуществото си заради разследването за източване на КТБ. Так...
Персоналът остава без заплати Стара Загора. Банковите сметки на старозагорската университетска болница "Киркович" отново са блокирани и опасността п...
Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. Това предвиждат текстове за про...
София. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) наложи запор на недвижими имоти на стойност 385 737 лв. на Тошко Пачев, който е...
Смолян. Община Смолян е заплашена от запор на сметките й, след като съдебни изпълнители са изпратили покани за доброволно изпълнение по две дела. Това...
Пловдив. Цар Киро отново управлява двата си мерцедеса. Ромският бос е получил лъскавите си возила от данъчните в Пловдив. Запорът върху тях обаче оста...
София. Сметките на "БДЖ Холдинг" са запорирани от германската финансова институция FMS Wertmanagement. Това е станало преди седмица,а причината е заб...
Адвокатски хонорари и лихви "изяли" парите за нова забавачка
Разград. Четвърти запор на 30-те сметки на „Енерго Про" – електроснабдителното дружество на Североизточна България, поиска фирма от Разград. Строител...