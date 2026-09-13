Всичко за Запориране

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Запорират дългове и в чужбина

Запорират дългове и в чужбина

Парите на родни длъжници в банки в чужбина вече няма да са недосегаеми. Държавата се захваща с прилагането на еврорегламент, който разрешава издаванет...

12 август | 6:40
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Запорират сметки по е-пощата

Запорират сметки по е-пощата

Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. Това предвиждат текстове за про...

04 август | 18:45
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Цар Киро си върна колите

Цар Киро си върна колите

Пловдив. Цар Киро отново управлява двата си мерцедеса. Ромският бос е получил лъскавите си возила от данъчните в Пловдив. Запорът върху тях обаче оста...

14 февруари | 9:37
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Запорираха сметките на БДЖ

Запорираха сметките на БДЖ

София. Сметките на "БДЖ Холдинг" са запорирани от германската финансова институция FMS Wertmanagement. Това е станало преди седмица,а причината е заб...

14 февруари | 7:07
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