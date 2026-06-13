Туристическият министър изненада с прогноза за зимния сезон
Очакванията са на база на първоначалните данни за записвания
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Очакванията са на база на първоначалните данни за записвания
Ръст на записванията за почивка през септември, и то предимно от българи, отчита туристическият бранш по Добруджанското Черноморие. Бизнесът се надява...
По данни на туроператорите и хотелиерите по Черноморието записванията на руски туристи е нараснал в последните 3-4 седмици. Това съобщи министърът на...