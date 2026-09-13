Тече обиск в кабинета на столичен заместник кмет
Комисията за противодействие на корупцията се е самосезирала
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Комисията за противодействие на корупцията се е самосезирала
„Благодаря на хората, с които работих през изминалите дванадесет години – днес представям пред вас екипа, с когото се надявам да работя в следващите ч...
Световноизвестният акробат ще отговаря за културата, образованието и спорта в община Ямбол
Заместник-кметът на Стара Загора Йордан Николов е претърпял пътен инцидент на пътя Казанлък - Стара Загора в района на село Тулово. Сблъскали са се д...
Новият кмет на община Белица Радослав Ревански от ДПС ще назначи християнин за втори свой заместник. Все още обаче не е намерил подходящ кандидат, кой...
Първият си заместник обяви кмета на Добрич Йордан Йорданов. За заместник по хуманитарните дейности, които обхващат култура, образование, здравеопазван...
Митничарите определили като пропагандна литература краеведските книжки на врачанската библиотека