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Кметът Живко Тодоров представи заместниците си и очерта приоритетите на администрацията за настоящия мандат

Кметът Живко Тодоров представи заместниците си и очерта приоритетите на администрацията за настоящия мандат

„Благодаря на хората, с които работих през изминалите дванадесет години – днес представям пред вас екипа, с когото се надявам да работя в следващите ч...

15 ноември | 10:59
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