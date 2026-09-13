Назначиха нов зам.министър на културата
Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров
Следете всички новини, анализи и коментари за Зам.министър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров
Не съм сигурен, че това е най-оптимистично, коментира Емил Дечев
Награждаван е многократно за висок професионализъм
Коментар за ситуацията на Димитър Маргаритов
Явор Пенчев не знае дали протестите се подклаждат изкуствено или не
Финансовото състояние от 7 години се влошава, каза д-р Димитър Петров
Заемал е същия пост в предишния служебен кабинет
Всички служителите, които са били в контакт със заразения зам.-министър, ще бъдат тествани
Имаме желание за развитие на политическите, икономическите и културните връзки, въпреки санкциите на САЩ, заяви Аббас Арагчи
София. Заместник-министър от министерството на финансите ще поеме надзорния съвет на касата. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Таня Андре...