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Морето изяжда залива Болата

Морето изяжда залива Болата

Заливът Болата край каварненското село Българево, който преди две години влезе в клуба на "Най-красивите заливи в света", е застрашен от изчезване, ал...

16 февруари | 21:45
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