Възхитителни находки на 9 метра дълбочина. Археолозите смаяни (Видео)
Каква ли може да е причината за такова струпване на съдовете
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Каква ли може да е причината за такова струпване на съдовете
Тук се е добивало и медна руда
До 2030 г. България трябва да има 30% защитени и 10% строго защитени морски зони
Находката откриха археолози в залив край Бургас при проучванията това лято
Ще бъде направено удълбочаване на двата залива
Плувецът Цанко Цанков приема предизвикателството първи в историята да преплува Бургаския залив, който е над 44 км, с 11 км повече от Ламанша
Заливът Болата край каварненското село Българево е застрашен от изчезване, алармира кметът Цонко Цонев. Природното чудо преди време влезе в клуба на "...
Асфалтов път. Пасаж дю Гуа. Това е наименованието на шосе, което е разположено в подножието на залив, който е свръзка между Франция и острова Ноармути...
Някои кораби са се отказали от „Тол Шипс" 2014 заради политическата ситуация в Украйна "Варна е столица на ветрилата", обяви от офицалната трибуна н...
Близо 640 тона петрол се изляха във водите на Мексиканския залив, вследствие на сблъсък между товарен кораб и шлеп само на няколко километра от америк...
Заливът Болата край каварненското село Българево, който преди две години влезе в клуба на "Най-красивите заливи в света", е застрашен от изчезване, ал...
Созопол. Меморандум за развитие на Созополския залив бе подписан в Созопол. Подписи под рамковия документ сложиха Министърът на културата Петър Стоя...