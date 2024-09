Възхитителни находки на 9 метра дълбочина. Археолозите смаяни (Видео)

Открития смаяха археолози. Вместо отговори, много повече въпроси, отварят находки, открити край Созопол.

Това става ясно от публикации във Фейсбук на Archaeologia Bulgarica, касаещи експедиция на учени.

Тя твърди, че късноантични амфори – повечето добре запазени, започнаха да вадят участниците в подводната археологическа експедиция на Национален исторически музей / National Museum of History в акваторията на полуостров Хрисосотира.

Каква ли може да е причината за такова струпване на съдове на 9-метрова дълбочина в западния край на Созополския залив?

Проф. д-р Иван Христов, ръководител на финансираното от МК проучване, обеща скоро още информация. Най-важните открития и изводи от предишни негови изследвания в акваторията на нос Киллик до устието на р. Камчия, в залива Ески баалък до нос Галата, в пристанищната зона на крепостта Кастрици и др. вече са достъпни в наскоро публикуваната онлайн книга „Archaeology of the Pontic Coast. Coastal Fortresses, Settlements and Harbour Zones in the Province of Moesia Secunda“ – история на крепостите, селищата и пристанищните зони в крайбрежната зона на провинция Втора Мизия.

Наскоро Националният исторически музей издаде онлайн книгата на проф. д-р Иван Христов „Полуостров Хрисосотира. История и археология на многослоен археологически обект в хинтерланда на Созополския залив (VI в. пр. Хр. – XVIII век сл. Хр.)“. В нея се представят обобщено резултатите от проучвания на екип на музея в периода 2014 г. – 2023 г. Проучванията са осъществени със средства на Министерство на културата и Националния исторически музей. Те са част от голям научен проект на музея, имащ за цел да се анализират археологическите и исторически сведения за крайморските крепости и пристанища в провинция Хемимонт за периода V–VІІ век. Експедициите са реализирани и със съдействието на Министерство на отбраната (Главна Дирекция „Инфраструктура на отбраната“).

Книгата е продължение на излезлите от печат предишни три тома на автора, посветени на археологическите разкопки на ранновизантийската крепост от 2014 до 2018 г. В настоящата монография, освен подробно представяне на етапите на археологическите разкопки, са включени описания и каталози на всички движими културни ценности излезли от земните пластове. За първи път се представят непубликувани резултати от кампаниите в периода 2019-2024 г.

Целта е да влезе в научно обръщение безспорно интересният археологически материал, като по този начин се обогати представата за историята и археологията на хинтерланда около Бургаския залив на прехода между Късната Античност и Ранното Средновековие.

