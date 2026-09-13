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Бургас закъса за доброволци

Бургас закъса за доброволци

Дърво потроши жена, астрономите от Рожен три дни без ток След бурите и снеговете, докарани от урагана Гонсало, страната бавно започва да се съвзема....

27 октомври | 21:00
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