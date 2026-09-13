Съпругата на Емил Шарков иска по-строги критерии за притежание на оръжие
София. По-строги мерки и иницииране на законодателни промени за притежание на оръжие. За това ще настоява съпругата на покойния спецполицай Емил Шарк...
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София. По-строги мерки и иницииране на законодателни промени за притежание на оръжие. За това ще настоява съпругата на покойния спецполицай Емил Шарк...
София. Правителството се запозна на днешното си заседание с концепция за изготвяне на проект на закон за управление на средствата от европейските стру...
София. Мерки за подобряване на независимостта и прозрачността в работата на ДКЕВР предлага правителството с промени в Закона за енергетиката, одобрени...
София. „По- справедливо е хората с ниски доходи да плащат по- малки данъци". Това заяви пред Дарик заместник- председателят на БСП и на Народното събр...
Конгресът на САЩ прие закон, забраняващ да бъдат наказвани служители от разузнаванията, направили в тези ведомства или пред Конгреса разкрития за нару...
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране иска спешни законодателни промени в сектор "Енергетика" и ще търси подкрепа за това от народ...
Каракас. Народното събрание на Венецуела проправи пътя за предоставяне на специални правомощия на президента Николас Мадуро, предадоха световните аген...
Бенгази. Либия ще преразгледа съществуващото законодателство, за да може то да съответства повече на ислямския закон, шериата, гласи документ от минис...
Нелицензираните сайтове няма да бъдат блокирани; спорният данък върху оборота става такса върху печалбата
20 лева за смяната на данни в талона, 150 лв. глоба, ако не впишем ползвателя
София. "В началото на седмицата ПП ГЕРБ ще внесе предложение за законодателни промени, които да дадат особена защита на медицинските лица.", заяви пре...