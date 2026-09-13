Заки се завръща в X Factor
Велизар Соколов-Заки се завръща в X Factor. Той обаче няма да бъде за постоянно в журито на музикалния формат, а само ще замести замести за една вечер...
Следете всички новини, анализи и коментари за Заки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Велизар Соколов-Заки се завръща в X Factor. Той обаче няма да бъде за постоянно в журито на музикалния формат, а само ще замести замести за една вечер...
Музикантите Любо Киров и Заки ще бъдат в ролята na ментори и жури и в новия сезон на певческата битка на талантите X Factor. Времето преди да започн...
София. Финалистите имат тройни задачи на финала на X Factor от 21 ч. тази вечер. Една песен по избор, дует и неочаквано парче ще трябва да изпълнят те...