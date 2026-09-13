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Заки се завръща в X Factor

Заки се завръща в X Factor

Велизар Соколов-Заки се завръща в X Factor. Той обаче няма да бъде за постоянно в журито на музикалния формат, а само ще замести замести за една вечер...

23 септември | 14:16
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