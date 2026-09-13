1 април! Денят на шегата или на глупците
По гърбовете на "жертвите" се лепят изображения на шаран
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По гърбовете на "жертвите" се лепят изображения на шаран
Къща музей „Гео Милев“ и Музей „Литературна Стара Загора“, канят децата на летни занимания
Знаете ли кой е ВИП в България? Този, който е отказал на "Вип брадър" "ВИП брадър" е лек срещу депресия. Гледането на предаването уверява депресирани...
Ревнива жена прочела съобщенията на мъжа си във Фейсбук и ги харесала с тигана. Пенсионери отиват към публичния дом. Единият:- Какво ще правим, ако н...
- Каза, че си се оженил? Защо сам си переш чорапите? - Не са моите, а тези на жена ми Гимнастика за служители в банка:- Разтвори краката на ширината...
- Каза, че си се оженил? Защо сам си переш чорапите? - Не са моите, а тези на жена ми. Гимнастика за служители в банка:- Разтвори краката на ширината...
- Скъпа, какво прави този мъж в нашето легло?!- Чудеса... Чък Норис свалил американски бомбардировач, като го посочил с пръст и казал: "Бум!" - Мамо...
Разликата между ядосана жена и терорист е, че с терориста можеш да преговаряш Трима приятели седят в една кръчма, пият си ракията и говорят. Първият...
Разбираш, че си в средната възраст, когато ти е все тая къде ходи жена ти, стига да не те влачи с нея Мъж и жена влизат в магазин за облекла.- Бихте...
- Моят баща се хвали, че винаги е бил обгърнат с много топлина.- Политик ли е?- Не, пожарникар. Paзcлeдвaт пpичинaтa зa пoжap в някaквa фaбpикa. Питa...
Качва се една баба в маршрутката и докато си рови в чантата за парите, нещо пада на пода. Шофьорът се пошегувал: - Кавото падне - за мен си е!А бабат...
Да бях се омъжила за Сатаната, а не за теб! - Не може, Марче, браковете между роднини са забранени Катаджия спира шофьор:- Господине, карахте с преви...
Нищо не укрепва едно семейство така, както ипотечен кредит за 25 години! Преди години се говореше, че американците разработили ново оръжие. То убивал...
Женска мисъл из Фейсбук: Мъжът е наш приятел, любовник, другар и гадина мръсна едновременно Обява за работа: "Търсим счетоводител. Добри условия - 2...
Нострадамус биел котката си и викал: Тука ли ще пикаеш след малко, а, тука ли Какво ще пиеш, дядо попе, ракия или вино?- И бира, и бира. Син пише пи...
Зарежете покемоните! Ако искате по цял ден да преследвате малки и диви същества, направете си деца. Отчаян съпруг телефонира в полицията:- Изчезна же...
- Мими, вярно ли е, че имаш двама любовници?- Не, вторият ми е годеник! - Скъпи, искаш ли да се оженим? След това ще споделям с теб всички тревоги и...
Би ли искал внезапно да се озовеш в бъдещето?- Да.- Ето, донесъл съм два литра ракия Прибира се пиян мъж вкъщи, застава пред огледалото:- Ти ли идваш...
Бихте ли искали вашите деца да приличат на вас? - Не, за какво са ми идиоти в семейството! Когато се разболеете, не отивайте до аптеката. Просто си х...
Баща към сина си: Защо по цял ден лежиш и нищо не правиш? Аз на твоите години покемони ловях Срещат се двама приятели:- Представяш ли си, връщам се в...