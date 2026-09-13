Всичко за Забава

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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Знаете ли кой е ВИП в България? Този, който е отказал на "Вип брадър" "ВИП брадър" е лек срещу депресия. Гледането на предаването уверява депресирани...

20 септември | 5:30
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Вицове за весел уикенд

Вицове за весел уикенд

Ревнива жена прочела съобщенията на мъжа си във Фейсбук и ги харесала с тигана. Пенсионери отиват към публичния дом. Единият:- Какво ще правим, ако н...

10 септември | 7:45
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

- Каза, че си се оженил? Защо сам си переш чорапите? - Не са моите, а тези на жена ми Гимнастика за служители в банка:- Разтвори краката на ширината...

06 септември | 5:30
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Вицове за весел уикенд

Вицове за весел уикенд

- Скъпа, какво прави този мъж в нашето легло?!- Чудеса... Чък Норис свалил американски бомбардировач, като го посочил с пръст и казал: "Бум!" - Мамо...

03 септември | 8:25
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Вицове за весела сряда

Вицове за весела сряда

Разликата между ядосана жена и терорист е, че с терориста можеш да преговаряш Трима приятели седят в една кръчма, пият си ракията и говорят. Първият...

31 август | 5:00
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Вицове за весел уикенд

Вицове за весел уикенд

- Моят баща се хвали, че винаги е бил обгърнат с много топлина.- Политик ли е?- Не, пожарникар. Paзcлeдвaт пpичинaтa зa пoжap в някaквa фaбpикa. Питa...

27 август | 5:05
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Качва се една баба в маршрутката и докато си рови в чантата за парите, нещо пада на пода. Шофьорът се пошегувал: - Кавото падне - за мен си е!А бабат...

23 август | 5:30
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Вицове за весел уикенд

Вицове за весел уикенд

Нищо не укрепва едно семейство така, както ипотечен кредит за 25 години! Преди години се говореше, че американците разработили ново оръжие. То убивал...

20 август | 6:00
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Вицове за весел петък

Вицове за весел петък

Женска мисъл из Фейсбук: Мъжът е наш приятел, любовник, другар и гадина мръсна едновременно Обява за работа: "Търсим счетоводител. Добри условия - 2...

19 август | 5:00
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Вицове за весела сряда

Вицове за весела сряда

Нострадамус биел котката си и викал: Тука ли ще пикаеш след малко, а, тука ли Какво ще пиеш, дядо попе, ракия или вино?- И бира, и бира. Син пише пи...

17 август | 5:05
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Вицове за весел уикенд

Вицове за весел уикенд

- Мими, вярно ли е, че имаш двама любовници?- Не, вторият ми е годеник! - Скъпи, искаш ли да се оженим? След това ще споделям с теб всички тревоги и...

13 август | 6:00
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Бихте ли искали вашите деца да приличат на вас? - Не, за какво са ми идиоти в семейството! Когато се разболеете, не отивайте до аптеката. Просто си х...

10 август | 5:30
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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Баща към сина си: Защо по цял ден лежиш и нищо не правиш? Аз на твоите години покемони ловях Срещат се двама приятели:- Представяш ли си, връщам се в...

09 август | 6:50
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