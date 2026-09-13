Заради Световното: Тръмп иска и Европа да въведе мерки срещу ебола
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
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Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Руски товарен самолет се разбил близо до летище в Южен Судан секунди след като е отлетял оттам, съобщават руски медии. На борда на самолета е имало 1...
Нов доклад на Африканския съюз разкри мащаба на зверствата, извършени по време на 22-месечната гражданска война в Южен Судан, в който подробно описват...
Президентът на Южен Судан Салва Кийр командира на бунтовниците Риек Мачар подписаха споразумение, с което се обвързват да сложат край на конфликта, к...
Президентът на Южен Судан Салва Киир
Джуба. Повече от един милион души в Южен Судан са били принудени да напуснат домовете си в продължилия повече от три месеца конфликт, като условията н...
Лондон. ООН заяви, че смята, че 3.7 милиона души са в остра нужда от храна в Южен Судан, в резултат на гражданския конфликт в региона. Хуманитарният...
Джуба. Американското посолство в столицата на Южен Судан Джуба нареди евакуацията на американските служители в страната. През последните три седмици п...
Световните медии публикуваха нови доказателства за предполагаемите етнически убийства, извършени по време на боевете в Южен Судан. Насилието следва б...
Джуба. Близо 500 души са загинали при последните сблъсъци в Южен Судан в края на седмицата, показват данните на представители на ООН в страната. Инфор...
Джуба. Президентът на Южен Судан Салва Киир уволни целия си кабинет в процеса на ожесточената борба за власт с други лидери. Киир издаде декрет, с кой...
Хартум. Президентът на Судан Омар ал Башир нареди от неделя да бъде прекратен преносът на петрол от Южен Судан през територията на Судан, предаде Ал...