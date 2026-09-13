40% от газа ни идва от Азербайджан - стратегическа опора в бурен пазар
Дългосрочният договор и Южният газов коридор са щит за българската икономика
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Дългосрочният договор и Южният газов коридор са щит за българската икономика
Стратегическото партньорство, установено между България и Азербайджан с подписаната между двамата президенти декларация в София през 2015 г., вече се...
Енергийните министри на Българи и Турция бяха категорични, че изграждането на междусистеманата газова връзка между двете страни е приоритетна, тъй кат...
София. „Преди няколко дни бе обявено, че Европа вече има нов приоритет – Южният газов коридор. Той има предназначението да осигури директна връзка меж...
Ако купиш гориво от турския хъб, трябва да имаш право и да го препродаваш Валентин Кънев,председател наБалканската и Черноморска петролна асоциация...
Спирането на проекта ще докаже инвестиционната импотентност на България Какво означава за България изявлението на еврокомисаря по енергийния съюз Мар...