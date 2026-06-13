Всичко за Юлиян Инджов

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Хибридът чака НАП

Хибридът чака НАП

Хибридът чака НАП стана ясно от думите на един от основните акционери в дружеството ПФК "ЦСКА 1948" АД Юлиян Инджов. Бизнесменът заяви, че той и негов...

06 юни | 21:40
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