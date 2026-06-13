Доган се скри до Елмазеното око
В имението на близкия му приятел Инджов
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В имението на близкия му приятел Инджов
"Няма конкретна причина", заяви Инджов
Хибридът чака НАП стана ясно от думите на един от основните акционери в дружеството ПФК "ЦСКА 1948" АД Юлиян Инджов. Бизнесменът заяви, че той и негов...
Един от главните ационери на ЦСКА Юлиан Инджов заяви, че все още има вариант "червените" да играят в А група. Бизнесменът пояснява, че този вариант мо...
ЦСКА да играе в "А" група без да се зачитат точки за класиране. Шокиращата идея даде в интервю пред агенция "ПИК" Юлиян Инджов. Бизнесменът стои зад н...
Бизнесменът Юлиян Инджов отговори на някои от най-наболелите въпроси в ЦСКА пред репортер на Sportline.bg - В настоящата ситуация някой би ли се наел...
Доскорошният кандидат-купувач на ЦСКА Юлиян Инджов излезе с позиция след вчерашните нападки от страна на бившия наставник на "червените" Стойчо Младен...
6,5 млн. лева провалиха сделката за ЦСКА Апокалипсис сега отново се стартира на "Армията". Така описаха положението феновете на тима, които се изсипа...
Очаквам да бъда допуснат в счетоводството на клуба в понеделник и ще взема ЦСКА, ако няма големи задължения над обявените. Това обяви пред Иван Гарело...
Юлиян Инджов поиска титла или оставки, търси още един съдружник за издръжката Поредна смяна на властта преживя ЦСКА, пета поред, откакто клубовете ст...
Юлиян Инджов (вляво) сменя Александър Томов като номер едно в ЦСКА