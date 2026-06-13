Двуседмичен филмов маратон за абонатите на Xplore TV в А1 Видеотека
От 15 до 29 ноември 40 хитови заглавия ще се предлагат на 50% от цената
Следете всички новини, анализи и коментари за Xplore Tv. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 15 до 29 ноември 40 хитови заглавия ще се предлагат на 50% от цената
Със селекцията си от хитови заглавия през октомври А1 Видеотека отново ще привлече зрителите пред малкия екран в уюта на дома
От 28 април до 5 май абонатите на Xplore TV ще могат да наемат хитови заглавия на промоционални цени
Абонатите на Xplore TV могат да се насладят на едни от най-горещите заглавия, които ще се борят за престижните отличия
Абонатите на Xplore TV вече могат да гледат любимите си изпълнители по българския музикален канал Планета 4К с кристален звук и картина
Абонатите на интерактивната ТВ платформа на А1 ще управляват личните си плейлисти, канали и абонаменти направо от екрана на телевизора
А1 Видеотека се предлага само за абонати на ТВ услуга с технологията А1 Xplore TV