Естрадни легенди избухнаха срещу коледните пенсии
Лицемерието е национален спорт, заяви Панайот Панайотов
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Лицемерието е национален спорт, заяви Панайот Панайотов
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Такава снимка се появи в социалните мрежи.
Социалните мрежи заляти от възмущения
Възмутени потребители във Вейсбук
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