300 мигранти в Турция тръгнаха, засега към Гърция
Има само едно нещо, което Европейският съюз може да направи, а то е да окаже помощ на турската република, каза Йомер Челик
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Има само едно нещо, което Европейският съюз може да направи, а то е да окаже помощ на турската република, каза Йомер Челик
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