Тежък балотаж Церовска-Владимиров ще има в Перник
С 516 гласа разлика двамата претенденти отиват на балотаж в неделя
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С 516 гласа разлика двамата претенденти отиват на балотаж в неделя
То ще е непосредствено след входа на града, в близост до разклона на ресторант "Казабланка"
Общо 200 поздравителни картички бяха лично подписани от градоначалника с пожелание за здраве и късмет
Общински съветници в Перник са натрупали задължения за местни данъци. Общо около 60 000 лева не са платили на дирекция "Местни приходи и такси" хора,...
Двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев запали олимпийски огън в центъра на родния си Перник, чийто почетен гражданин е. Поводът бе празни...
„ На добър час" пожела кметът на община Перник Вяра Церовска на 29 абитуриенти от гимназиите в града. На всеки от тях тя подари бяла роза и комплек...
Перник е на път да се откаже от тролеите и да ги замени с електробуси или автобуси на природен газ. По предложение на кмета Вяра Церовска темата беше...
Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще заседава на 1 април в Перник, съобщиха от общинския пресцент...
Кметът на Перник д-р Вяра Церовска поздрави за 60-годишния му юбилей тежкоатлета Валентин Христов - почетен гражданин на Перник, рекордьор и медалист...
Запълване на иззетото от незаконен въгледобив подземно пространство под пернишкия квартал "Рудничар" предприема общината в Перник. Неотложните дейност...
Царици в кухнята управляват общините Фандъкова слуша рок в колата, обожава да реди пъзели с внука си Лоялни, работливи и изпълнителни, те стремите...
Обръщение на кмета на Перник Вяра Церовска придружава напомнителни писма до перничани за дължимите от тях местни данъци и такси. От общинския отдел з...
Вярата в Бог е опазила руснаците през войните - всъщност тя никога не ги е напускала. Дори когато е било забранено да се изповядва публично, винаги са...
Кметът на Перник Вяра Церовска със своя заповед забранява пашата върху 5 748.5 хектара общинските гори. Ограничението се налага, за да се съхрани г...
Коалиция „Реформатори и демократи за Перник" подкрепиха кандидатурата на д-р Вяра Церовска от ГЕРБ за кмет на Перник. Представители на ръководството...
Близо 2,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати за изграждане на битова канализация на кварталите „Делниче" и „Бор" в гр.Батановци. Средствата ще бъдат дадени б...
„Имам ясна визия за развитието на културата в община Перник. Знам колко труд и усилия са нужни, но ГЕРБ и моят екип можем да го постигнем. Така ще удо...
Кандидатите на ГЕРБ за кметове на Перник Вяра Церовска и на кв."Изток" Емил Костадинов се срещнаха с работещите в шивашка фирма „Блу пойнт". „Бизнесъ...