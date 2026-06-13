Три рецепти със стар козунак
Ето какво може да направите с него
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Ето какво може да направите с него
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Компанията обяви и старта на поредица от партньорства с български артисти в подкрепа на концепцията за устойчиво потребление
Технологиите и устойчивостта са два сектора, които трябва да растат паралелно, казват експертите
Много интересна случка от неговия живот
Три успешни трансплантации бяха извършени на 21 януари в болница „Лозенец“
54-годишният работник от Гоце Делчев, който беше спасен с хеликоптер на застраховка "Активна грижа", след тежка трудова злополука се възстановява успе...
Две приятелки живеят втори живот след като атентатор откри стрелба пред пицария в Париж.София Беяли и Барбара Серпентини имат голям късмет, защото кур...
Мъж от Бразилия живее втори живот, след като не се качва на трагичния полет за Дюселдорф, защото решава в последния момент да отиде на рождения ден на...