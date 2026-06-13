Meteo Balkans: Тотален обрат на времето. Новите изненади
През нощта срещу неделя над западните и централни райони облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време
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През нощта срещу неделя над западните и централни райони облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време
Синоптиците вещаят и дъждове
Ето подробната прогноза за следващата седмица
Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е в сила за 4 области, за други 12 кодът е жълт
Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°
На изток облачността ще остане значителна
След няколкото дни с валежи, днес ще бъде слънчево
Максималните температури ще са между 12° и 17°.
Най-силно ще духа в областите по западното и централно поречие на Дунав
Студен фронт преминава над страната ни
Ски в Лондон и Прага, кънки в Нидерландия, Айфеловата кула замръзна
Рязка промяна във времето
Максималните температури ще са между 1° и 6°, но падат
Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 12° и цели 17°
Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София около 4°
Максималните температури ще са между 28° и 33°
Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София около 28°
Температурите ще са между 23 и 28 градуса, но ще има облаци и ще духа вятър
Максималните температури остават високи
Температурите ще са до 27 градуса