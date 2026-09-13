Млади пионерчета протегнаха ръка към отлъчени членове на БСП
За БСП всеки човек е важна тухла в партийния градеж
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За БСП всеки човек е важна тухла в партийния градеж
Горнооряховското село Върбица се превърна в столица на родната баница
Взети са проби от водата
Централният лъч на ДПС продължава обиколките в страната
Близо 5 милиона лева ще струва реконструкцията на старата полуразрушена болнична сграда, която не се ползвала от 40 години
Експерти на РИОСВ-Хасково и Басейновата дирекция- Пловдив извършиха проверка на място От няколко дни на брега на яз. „Студен кладенец", под село Сед...
В Момчилград почитат паметта на трагично загиналите преди 25 години войници в река Върбица. Страшният инцидент става на 12 декември 1990 г. Триметр...
На 25-ти октомври всички във Върбица трябва да преодолеем страха и да гласуваме с номер 7 в бюлетината за кандидата на ГЕРБ за кмет на Върбица Хълми А...
„Изключително съм радостен, че във Върбица с толкова ентусиазъм и дух продължава да се развива самодейното творчество. В продължение на 60 години певч...
Състоянието на пострадалите берачи на див чесън от катастрофиралия камион във Върбишкия проход е стабилизирано. По данни на лекарите критично остава с...
Берачите на билки, които пострадаха край Върбица, все още не са получили парите за своята работа за деня на трагичния инцидент. Това съобщи пред Нова...
Спирачките отказаха, обясняват пострадалите Между 37 берачи на див чесън са били наблъскани в камиона, който катастрофира край Върбица. Освен тях в к...
Бреговете на река Върбица в Кирковско в района на три помпени станции са укрепени през последните месеци. Коритото на реката и бреговете са оформени...
Върбица. Паднала мълния предизвика пожар, който изпепели чакалнята на автогарата във Върбица. Мълнията ударила в 22,41 часа в сряда вечер. Конструкци...
Кърджали. Мост над река Върбица с дължина 156 метра ще осигури пряка връзка на жителите на село Птичар с Момчилград и с 24-километровия участък от пъ...