Обрат в Южна Корея! Президентът с ключов ход
По-рано Юн Сук Йол обяви военно положение
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По-рано Юн Сук Йол обяви военно положение
През последните месеци общественото доверие в президента рязко намаля
По-рано този месец Порошенко беше обявил, че не възнамерява да продължава военното положение извън предварително планирания едномесечен срок...
Възможно от 16 декември самолетите да летят отново до украинския град, ако бъде отменено военното положение
Възможно е ограничаване правата и свободите на гражданите, заради военното положение, въведено от украинските власти...
Силна експлозия е била чута в турската столица, след като армията обяви, че поема властта Военни хеликоптери откриха огън по протестиращите в Анкара....
Световните пазари реагираха светкавично на опитите завоенен преврат в Турция. Индексите отчетоха светкавичен спад на турската лира с 3.5 процента.
Киев. Президентът на Украйна Петро Порошенко потвърди, че ако не бъде постигнат мир в Източна Украйна, ще въведе военно положение в цялата страна. То...
Жертви и ранени при сражения, Киев се готви за нов щурм Киев. Три дни преди президентските избори в Украйна ръководството на Луганската народна репуб...
Бангкок. Военното положение в Тайланд ескалира до държавен преврат, обяви в директно изявление по телевизията главнокомандващият тайландската армия -...
Айндховен се върна в ХVI век и времената на Вилем I Орански. Кметът обяви военно положение за мача с "Динамо" (3). Роб Ван Хийзел вдигна полицията на...