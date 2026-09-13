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Лирата падна с 3,5%

Лирата падна с 3,5%

Световните пазари реагираха светкавично на опитите завоенен преврат в Турция. Индексите отчетоха светкавичен спад на турската лира с 3.5 процента. 

15 юли | 23:57
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