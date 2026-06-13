Жителите на Брестовица останаха без вода
Заради минусовите температури е замръзнала водата в единствената осигурена от ВиК водоноска
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Заради минусовите температури е замръзнала водата в единствената осигурена от ВиК водоноска
Заради продължаващите аварийно-ремонтни дейности и нарушеното водоподаване в три квартала на Кърджали са осигурени водоноски с вода само за битови нуж...
На 25 май 2015 г. (понеделник), във връзка с направа на водопроводни връзки на бул. „Св. Георги Победоносец" кв. „Кремиковци", се налага спиране на в...