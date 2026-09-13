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PISA вдига летвата

PISA вдига летвата

През пролетта осмокласниците ни вече ще решават задачите само на компютър Децата ще правят виртуални експерименти с електроцентрали и земетресения P...

03 февруари | 6:00
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