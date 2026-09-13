МОН готви нови промени. Засягат външното оценяване
Приоритет до есента ще бъде пълната промяна на всички учебни програми по всички предмети
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Приоритет до есента ще бъде пълната промяна на всички учебни програми по всички предмети
Заседанието бе открито от министър Цоков
Шанс за втори изпит на матурата ще има и за зрелостниците
Това ще позволи на оценителите да се съсредоточат върху проверката на работите
Резултатите от външното оценяване вече се знаят. Класирането ще бъде обявено днес
Резултатите от изпитите след 7 и 10 клас повтарят тенденции от миналите години
Повече от 111 000 ученици от седми и от десети клас е се явяват днес на националното външно оценяване
За първи път през тази година ще се проверят знанията и в X клас
Причината е вчерашното решение на МОН националното външно оценяване след 10 клас да се проведе
Причината това да се случи само три години след влизането им в сила са незадоволителните резултати на външното оценяване
За разлика от изпитите по български и математика, този е по желание
Новият Държавен образователен стандарт за първи път урежда валидирането на документите на една голяма група деца, които се връщат от други страни и пр...
Вариант 1 се падна на държавния зрелостен изпит по желание по английски език, по математика и по география и икономика. Това съобщиха от Министерство...
Вариант 1 бе изтеглен за Националното външно оценяване по математика за VII клас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и наук...
Днес ще се проведе националното външно оценяване по предмета „Човекът и природата" за всички ученици от четвърти клас. Тестът започва в 10:00 ч. във в...
По вариант "3" се падна на седмокласниците, които днес са на национално външно оценяване по български език и литература (БЕЛ). Журналист, определен с...
През пролетта осмокласниците ни вече ще решават задачите само на компютър Децата ще правят виртуални експерименти с електроцентрали и земетресения P...
Кърджали. Няма пълни шестици на външното оценяване в седми клас по български език и литература (БЕЛ). Има отлични оценки от 5,50 до 5,90. Вероятната п...
София. Резултатите от националното външно оценяване на седмокласниците са по-високи от тези, получени миналата година, съобщи БНР. Това се дължи на п...
София. Резултатите от външното оценяване за 7 клас може да бъдат проверени на адрес http://7klas.mon.bg, съобщиха от Министерството на образованието и...