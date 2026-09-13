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Обръщат влогове в имоти

Обръщат влогове в имоти

Търсят двустайни жилища за 39 000 евро, има отлив на руски клиенти София. Българинът най-често купува двустайно жилище за средна цена от 39 000 евро,...

22 юли | 21:30
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