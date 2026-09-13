Лихвите тръгнаха нагоре. Първо по депозитите
Бум на раздадените кредити, малките спестявания се топят
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Бум на раздадените кредити, малките спестявания се топят
"Договорът ми по влога в КТБ е сключен по търговския закон и на база на договор имам право да го прекратя, когато искам. Има клауза в договора, че той...
Нели Кордовска, която временно изпълнява длъжността шеф на банковия надзор в БНБ, е изтеглила влога си от КТБ ден преди затварянето на банката. Това с...
Богатите хора разделят парите си между няколко банки след случката с КТБ Депозитите на граждани за суми над 1 млн. лв. паднаха със 134 броя за период...
Договорът се урежда в закон от 1950 г. Може да бъде атакувана в съда от синдика, Фонда за гарантиране на влоговете или кредитор Адвокат Янчо Трончев...
Андрей Пръмов, икономист Фалитът на КТБ е неизбежен. Смятам, че тази банка не можеше да бъде оздравена. Споделям виждането на одиторите, изготвили до...
Заложници на КТБ. Общини, фирми, заводи, болници, училища и хиляди частни вложители се оказаха в тази роля след затварянето на Корпоративна търговска...
Задължение на държавата е да защити влоговете до 100 000 евро, каза шефът на АББ Трябва да се фокусираме по-скоро върху разбирането на доста сложните...
Депозитите нараснаха с 1 млрд. за месец
БНБ се дистанцира от идеята вложителите в КТБ и ТБ "Виктория" да теглят заеми от други банки, а депозитите от затворените трезори да служат за обезпеч...
Търсят двустайни жилища за 39 000 евро, има отлив на руски клиенти София. Българинът най-често купува двустайно жилище за средна цена от 39 000 евро,...
Не сме получавали подобно предложение, заявиха от "Райфайзен", "Уникредит" и ДСК Наши водещи банки могат да спасят вложителите на КТБ. Те могат да им...
За година хората спестиха 2,8 млрд. лв.
Бедни сме, но не сме били по-богати, смята премиерът