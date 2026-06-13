Държалият заложници край Сандански се самоуби в ареста
Мъжът на име Цветан държа заложници в село Вълково
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Мъжът на име Цветан държа заложници в село Вълково
Какво споделиха съседите
Въоръжен мъж държа няколко часа като затворници две жени в село Вълково край Сандански
Мъж стреля по хора и се барикадира, като взе със себе си и заложници
Модерно стрелбище, което няма аналог у нас, ще отвори врати край Сандански. Комплексът се строи в землището на село Вълково. Оръжейният експерт от кур...
Община Сандански откри официално изграденото преди няколко месеца Защитено жилище в село Вълково. Проектът на стойност стойност 1 095 000 лева бе фина...