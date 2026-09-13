Призрак ли е вълчицата, която броди край Кенана?
Тя е изключително добронамерена, но хората се страхуват, казват зоолози
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Тя е изключително добронамерена, но хората се страхуват, казват зоолози
Вълчицата, която благоевградчани кръстиха Лупи, се появи пред група журналисти в зоопарка на града. Това съобщи репортер на "Стандарт" и уточни, че жи...
8-месечната вълчица, която избяга от клетката си в благоевградския зоопарк, все още не е заловена. Още в ранни зори в понеделник полицаи, експерти и ш...
Вълчица избяга от клетката си в благоевградския зоопарк и вдигна накрак полицаи, огнеборци и ловци в неделя. Хищникът се е измъкнал от телената оград...
Провали се опитът за упояване на младата вълчица, която по-рано избяга от клетката си в зоопарка на Благоевград. Екипи на полицията и фондация "Четири...
Вълчица вилнее в симитлийското село Ракитна в Пирин планина. Хищникът уби две жребчета през поседните десет сни. Животното се промъкнало в нощта срещу...
Австралийката флиртува с Ди Каприо, Орландо Блум и Уил Смит
Хасково. Вълчица на около 4-5 години застреляха в тополовградското село Устрем. Ударът бе направен по време на последния ловен излет. Дивото животно...