Проф. Христо Смоленов разкри! Ротшилд търсили Вълчан Войвода
На фестивала в Раювци хората идваха да подкрепят духовността в тези трудни времена, казва проф. Христо Смоленов в специално интервю за вестник СТАНДАР...
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На фестивала в Раювци хората идваха да подкрепят духовността в тези трудни времена, казва проф. Христо Смоленов в специално интервю за вестник СТАНДАР...
Скалната пирамида се свърза с името на Вълчан войвода и затова мястото е известно под името Вълчаново кале
Полицаи разследват канал за антики през съседката ни Полицията разследва канал за прехвърляне на антики от България през Гърция към пазарите на Запад...
Първият паметник, посветен на митичният борец за свобода Вълчан войвода, беше официално открит. 7-метровият постамент се извисява край китно селце в Е...
Древна крепост пази тайни от римско време