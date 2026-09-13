Всичко за Владислав Стоянов

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Последни новини Спорт
Стоянов сменя Буфон в "Юве"

Стоянов сменя Буфон в "Юве"

Вратарят на "Лудогорец" Владо Стоянов е пред супер трансфер. Той е желан от гранда "Ювентус", информира "News7". Ръководството на "Старата госпожа" п...

16 декември | 22:05
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Стоянов: Заработих някой лев

Стоянов: Заработих някой лев

Владислав Стоянов се похвали след победата на "Лудогорец" над Динамо Загреб, че е припечелил някой лев от съотборниците си. "Пак познах точния резулта...

04 октомври | 18:05
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