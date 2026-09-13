Стоянов: Бяхме равностойни на най-добрият отбор в света

София. "Не съжалявам за нищо, защото все пак това е "Реал" (Мадрид). Видяхте, че те бяха по-добрият отбор. Ние вкарахме ранен гол, имахме още положени...