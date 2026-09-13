Домусчиев поздрави вратар за новия договор
Днес Владислав Стоянов официално се обвърза с "орлите".
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Днес Владислав Стоянов официално се обвърза с "орлите".
Вратарят на Лудогорец и националния отбор на България Владо Стоянов спечели поредното издание на анкетата "Футболист на футболистите" за сезон 2015/20...
Португалците отказаха да си разменим фланелките, разкри героят на България Владислав Стоянов говори пред Нова ТВ за емоциите около срещата и разкри р...
Не мина много време преди нов отбор да поиска вратаря на "Лудогорец" и националния отбор Владо Стоянов. Сайтът "futbolarena" твърди, че елитният турск...
Вратарят на "Лудогорец" и националния отбор по футбол Владислав Стоянов бе успешно опериран от скъсан менискус на лявото коляно в УМБАЛ "Софиямед", ин...
За пети път в историята за футболист номер 1 на България бе избран вратар. А наградата за Владо Стоянов е повече от заслужена. Скромното момче от Перн...
Нов дъжд от оферти на арабски отбори се сипе над Марселиньо, научи "Стандарт". Бразилецът от "Лудогорец" отдавна е привлякъл вниманието на шейховете,...
Не ми трябва никой от ЦСКА, отсече Дерменджиев 18 клуба са си направили устата за Светослав Дяков, а още 15 за Владислав Стоянов, обявиха от "Лудогор...
Вратарят на "Лудогорец" Владо Стоянов е пред супер трансфер. Той е желан от гранда "Ювентус", информира "News7". Ръководството на "Старата госпожа" п...
София. "Не съжалявам за нищо, защото все пак това е "Реал" (Мадрид). Видяхте, че те бяха по-добрият отбор. Ние вкарахме ранен гол, имахме още положени...
Нион. Българският вратар на Лудогорец Владислав Стоянов попадна в идеалния отбор на УЕФА, определен след мачовете от групите на Лига Европа. В групит...
Ереван. Любослав Пенев каза пред БНТ след загубата на българския отбор от Армения, че е горд с играчите си и че странични фактори са попречили на тим...
Владислав Стоянов се похвали след победата на "Лудогорец" над Динамо Загреб, че е припечелил някой лев от съотборниците си. "Пак познах точния резулта...
Правец. Вратарят на шампиона Лудогорец Владислав Стоянов ще започне като титуляр в световната квалификация с Италия. Той е единият от тримата повикани...