Всичко за Владимир Писанчев

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Пратиха Писанчев в Гърция

Пратиха Писанчев в Гърция

Правителството назначи Владимир Писанчев за генерален консул на България в Солун, Гърция. Консулският му окръг обхваща областите Солун, Еврос, Родопи,...

07 септември | 16:50
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