Пратиха Писанчев в Гърция
Правителството назначи Владимир Писанчев за генерален консул на България в Солун, Гърция. Консулският му окръг обхваща областите Солун, Еврос, Родопи,...
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Правителството назначи Владимир Писанчев за генерален консул на България в Солун, Гърция. Консулският му окръг обхваща областите Солун, Еврос, Родопи,...
Владимир Писанчев подаде оставка като шеф на ДАНС. Това стана малко след като и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров направи същото. За евентуа...
София. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Владимир Писанев заяви пред журналисти, че ДАНС не работи по издирването на бившия шеф...
"Спяща клетка ли е ДАНС, г-н Писанчев". Такъв въпрос получи шефът на родното ФБР при изслушването си в парламента вчера. Той бе повикан от депутатите,...
Шефът на ДАНС Владимир Писанчев може би действително не отговаря на профила и задълбочеността на работата на Агенцията, заяви депутатът от ГЕРБ и бивш...
Остава въпросът колко е струвала операцията, отбеляза представителят на БДЦ
София. Народното събрание ще изслуша днес на закрито заседание председателя на ДАНС Владимир Писанчев във връзка с операцията на Прокуратурата и ДАНС...
Това не е разследване срещу етническа група или религия, подчерта главният прокурор
София. "Хора, за които има данни, че в миналото са били свързани с терористични организации, са се опитвали да влизат в страната", съобщи председателя...
София. Четирима са уволнените служители в ДАНС заради изтичане на информация. Това съобщи шефът на агенцията Владимир Писанчев пред временната парламе...
София. "Удължен е срокът за проверката в ДАНС за това има ли изтичане на информация по случая с Христо Бисеров", информира Владимир Писанчев, председа...
Разпитват го другата седмица, викат и синовете, и съпругата му
Срещу него започна досъдебно производство за пране на пари и финансови престъпления
София. Проверката по сигнала за Христо Бисеров е от скоро, обяви пред журналисти в парламента председателят на ДАНС Владимир Писанчев след заседанието...
София. Дванадесет бежанци от Сирия са подготвени за експулсиране от България. Това каза пред бТВ директорът на ДАНС Владимир Писанчев. Не е ясно къде...
София. Председателят на Държавната агенция "Национална сигурност" Владимир Писанчев заяви, че в агенцията няма място за нездрава конкуренция между аге...
София. "Сред приоритетите на ДАНС ще продължават да бъдат посегателствата върху бюджета и механизмите за ефективно разпределение на държавни средств...
София. Депутатът от БСП Младен Червеняков е единственият гласувал "против" избирането на Владимир Писанчев за председател на ДАНС, съобщи БНР. В куло...
София. Премиерът Пламен Орешарски ще предложи Недялко Недялков за зам.-председател на ДАНС. Той съобщи, че ще говори с новоизбрания шеф на държавната...
София. Изпълняващият длъжността председател на ДАНС Владимир Писанчев беше избран за цял мандат на поста. Депутатите одобриха предложената от премиера...