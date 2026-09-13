Всичко за Виктор Троицки

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Димитров: Разочарован съм

Димитров: Разочарован съм

Разочарован съм. Това призна Григор Димитров, който по-рано днес загуби от сърбина Виктор Троицки. Двамата играха на финала на тенис турнира в Сидни....

16 януари | 14:44
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