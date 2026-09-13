Григор отвя рожденика Троицки 6:3, 6:3
Григор Димитров буквално отвя сърбина от руски произход Виктор Троицки на четвъртфиналите на "София оупън" с 6:3, 6:3. Днес българската звезда ще игра...
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Григор Димитров буквално отвя сърбина от руски произход Виктор Троицки на четвъртфиналите на "София оупън" с 6:3, 6:3. Днес българската звезда ще игра...
Никол пристигна със закъснение, но не успя да му помогне Най-добрият ни тенисист Григор Димитров не успя да отстрани сърбина Виктор Троицки в първия...
Детска агитка и Йовчев напразно стискаха палци за Мико Българското участие на първия тенис турнир за мъже в София приключи. Втората ни ракета Димитър...
Популярният сръбски тенисист Виктор Троицки, който е втори в официалната схема на турнира Garanti Koza Sofia Open, се срещна днес с десетки фенове и ж...
Разочарован съм. Това призна Григор Димитров, който по-рано днес загуби от сърбина Виктор Троицки. Двамата играха на финала на тенис турнира в Сидни....
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се изправя срещу Виктор Троицки във финала на турнира в Сидни. Той се бори за своята пета титла на ниво АТР....