Викачи по заведения в Слънчака замесени в хитра схема за дрога
За съпричастност към престъпления, свързани с търговия с наркотични вещества, са задържани петима мъже
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За съпричастност към престъпления, свързани с търговия с наркотични вещества, са задържани петима мъже
Професията им вече е регламентирана чрез общинска наредба 20 души с необичайната професия „викач" ще работят през зимния сезон в Банско. Викачите при...
За този зимен сезон в община Банско е въведен регистър на така наречените викачи, които привличат клиенти пред почти всички заведения в зимния курорт....
Глобяват досадните ловци на клиенти пред кръчмитеХоландец със 7 езика се грижи за туристите в курорта всяка зима В студ, сняг и дъжд те винаги са там...
Нямат право да досаждат на туристите Викачите пред механите в курорта Банско трябва да са с добро поведение и подходящо облекло. Тези правила са въве...
Банско. Край на агресивните и досадни викачи, които привличат клиенти пред почти всички заведения в курорта Банско. Общинските съветници в града под Т...
Банско. Община Банско въвежда регистър на така наречените викачи, които привличат клиенти пред почти всички заведения в зимния курорт. Идеята е на кме...
Туристи се оплакват, че били агресивни и ги псували