Супермоделът Кандис Суейнпул нагорещи мрежата с гол кадър
Супермоделът Кандис Суейнпул се снима топлес за последната си публикация в Instagram.Моделът на Victoria's Secret носеше само долнище на бикини в клип...
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Супермоделът Кандис Суейнпул се снима топлес за последната си публикация в Instagram.Моделът на Victoria's Secret носеше само долнище на бикини в клип...
Видеото насърчава феновете да отворят приложението на Victoria's Secret за повече вътрешна информация
Компанията не дава оценка на двете отделни фирми
Джиди Хадид дебютира смело и с пеперуден размах миналата вечер на шоуто на супербранда Victoria's secret в Ню Йорк.Моделката пращаше въздушни целувки...
"Ангелите" на Victoria's Secret показаха прелести и модели бельо на марката на традиционното си годишно шоу в в Ню Йорк. 47 модела дефилираха под бурн...
Ангелите на Victoria's Secret са безумно красиви и секси. Това са най-добрите модели на марката, които имат честта да участват в грандиозните ревю-спе...
Красавицата Летисия Каста захвърли дрехите за еротична фотосесия за декемврийския брой на френско списание. Бившият ангел на "Victoria's Secret" изгл...
Кандис Суонпол ще разходи уникален сутиен за 10 млн. долара на "Victoria's secret". Той е изработен от злато и обсипан с диаманти, рубини и сапфири. Н...