Ветеран се върна и шокира "Уимбълдън"!
Гледан емоционално от семейството си на трибуните
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Гледан емоционално от семейството си на трибуните
Абсолютно нехарактерни явления за месеца
Капитанът далечно плаване щеше да навърши 101 години
Oт cъбoтa вeтeрaнът oт втoрaтa cвeтoвнa вoйнa и кaпитaн oт зaпaca Кирил Cтoянoв вeчe e вкъщи
Ърни Хорсфол е летял във Втората световна война
В четвъртък бившата актриса кацна на Острова за първи път след Megxit
Стрелецът, който уби трима полицаи и рани трима техни колеги в американския град Батън Руж, е ликвидиран. Това съобщиха световните агенции и уточниха,...
След една битка получих благодарност лично от Сталин * На 17 г. се озовах на бойното поле* Кръвта и болката бяха навсякъде* Имам орден за храброст, п...
Градът отбеляза 71-годишнината от боевете при Драва Тържествен ритуал в Силистра отбеляза 71-та годишнина от боевете на Българската армия при Др...
Актьорът, носител на Оскар и ветеран от Втората световна война Джордж Кенеди е починал на 91-годишна възраст, предадоха световните информационни агенц...
Закусва и вечеря с мляко, никога не е посягал към чашката В Дреновец стягат голям празник за рождения ден на дядо Илия Христов 105-годишният дядо Ил...
На тържествена сесия общинският съвет в Симитли връчи званието „Почетен гражданин" на Атанас Чорбаджийски, който е ветеран от Втората световна война....
Юрий Иванович Добичин е поет и полковник ветеран от Москва. "Снаха ми е българка, така се озовах тук. Влюбен съм в България. В тази малка страна са съ...
Сливен. Отиде си най-възрастният ветеран от Втората световна война. Георги Ненчев Стайков почина на 20 февруари на 106-годишна възраст, съобщиха от Об...
Благоевград. Благоевградският ветеран от Втората световна война Антон Москов ще отбележи тържествено 90-годишен юбилей с приятели и съмишленици. Чест...
Пхенян. Северна Корея е депортирала 85-годишен американски ветеран, задържан в края на октомври в страната, съобщи CNN. Мерил Нюман от щата Калифорни...