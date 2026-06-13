Всичко за Вероника Здравкова

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Смърт без право на замяна

Смърт без право на замяна

"Приличам ли ви на убиец", пита Илиян Здравков полицаите, дошли да го арестуват. Пита ги, след като е забил многократно теслата в главата на убитата о...

13 март | 6:45
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Никопол изпрати Вероника

Никопол изпрати Вероника

Днес в Никопол бе погребението на 23-годишната студентка Вероника Здравкова, която бе открита мъртва на 3 март във Велико Търново. Погребението беше...

05 март | 17:20
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