30 години затвор за убиеца на Вероника
30 години лишаване от свобода за Илиян Здравков, който уби студентката Вероника. Това потвърди Апелативният съд във Велико Търново, стана ясно от прес...
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30 години лишаване от свобода за Илиян Здравков, който уби студентката Вероника. Това потвърди Апелативният съд във Велико Търново, стана ясно от прес...
Мъжът, осъден за убийството на Вероника Здравкова, днес отново се изправя пред съда.Той обжалва пред Апелативния съд наложените му от Великотърновския...
През септември се очаква Окръжния съд във Велико Търново да даде ход на делото срещу рецидивиста Илиян Здравков, обвинен за убийството на студентката...
40-годишният рецидивист Илиян Здравков ще бъде изправен пред съда по обвинение в убийството на 23-годишната студентка във Велико Търново Вероника Здра...
Окръжната прокуратура във Велико Търново внесе обвинителния акт срещу Илиян Здравков, който на 28 февруари уби студентката Вероника Здравкова. Той ще...
Подарък от дъщеря си за рождения си ден получи бащата на убитата Вероника Здравкова дни след смъртта й. Момичето изпратило пакета предварително по кур...
"Приличам ли ви на убиец", пита Илиян Здравков полицаите, дошли да го арестуват. Пита ги, след като е забил многократно теслата в главата на убитата о...
Задържаният за убийството на Вероника Здравкова - Илиян Здравков, се появи отново на мястото на убийството, край гарата в старата столица. Полиция и п...
На мястото до река Янтра, където беше убита Вероника вече е монтирано видеонаблюдение и осветление. Поставена е и будка за жива охрана. Табела до река...
Окръжният съд във Велико Търново остави в ареста обвинения за убийството на 23-годишната студентка Вероника Здравкова Илиян Здравков, съобщи „Фокус"....
Прокуратурата във Велико Търново днес трябва да поиска от съда Илиян Здравков, задържан за убийството на 23-годишната Вероника, да бъде задържан за по...
Ромът опитал да тегли пари 15 минути след като претрепал момичето с брадва 23-годишната студентка Вероника Здравкова попаднала случайно пред погледа...
Вероника Здравкова случайно попаднала пред погледа на убиеца Илиян, докато той чакал влака за Горна Оряховица. Той се опитал да тегли пари от дебитнат...
40-годишният ром Илиян Здравков си призна, че разбил главата й с тесла Спипали рецидивиста, когато опитал да източи дебитната й карта 40-годишният р...
Окpъжнa пpoкypaтypa пoвдигнa нa 40-гoдишния Илиян Здpaвкoв oбвинeниe зa yбийcтвoтo нa cтyдeнткaтa Вepoникa Здpaвкoвa. Но правосъдната ни система отно...
Полицията отново е на крак заради убийството на Вероника, а в момента водолази претърсват реката под моста между Горна Оряховица и село Първомайци. Те...
Проверяват дали е имал съучастници Полицията в Горна Оряховица задържа е мъж за убийството на 23-годишната студентка Вероника Здравкова във Велико Тъ...
Днес в Никопол бе погребението на 23-годишната студентка Вероника Здравкова, която бе открита мъртва на 3 март във Велико Търново. Погребението беше...
Тодор Слона вече не е в полицията за убийството на Вероника Здравкова. Към мoмeнтa нямa зaдъpжaни лицa зa смъртта на 23-гoдишнaтa cтyдeнткa,пoяcнихa o...
Десетки студенти, близки и съпричастни на убитата Вероника Здравкова от Велико Търново излязоха по улиците на града, скандирайки "Докога". Повече от...