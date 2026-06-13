Гришо би испански ветеран за старт на "Уимбълдън"
Наложи се над Фернандо Вердаско
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Наложи се над Фернандо Вердаско
И Вердаско иска да съди организаторите
Димитров победи Вердаско
Швейцарецът стигна четвъртфиналите в Дубай
Италианецът излиза срещу Фучович в първия полуфинал в събота
Швейцарецът и Фернандо Вердаско със съвместна тренировка в „Арена Армеец“
Григор Димитров победи 6-4 4-6 6-4 Фернандо Вердаско за 2 часа и 28 минути на Мастърса в Монте Карло и така откри сезона на клей. Хасковлията взе 6-4...
Григор Димитров победи 2-1 сета Фернандо Вердаско в Монте Карло. Хасковлията взе 6-4 първия сет след убедителна игра. Вердаско обаче измъкна изключите...