Всичко за Вердаско

Следете всички новини, анализи и коментари за Вердаско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Интервюта
Гришо победи в Монте Карло

Гришо победи в Монте Карло

Григор Димитров победи 6-4 4-6 6-4 Фернандо Вердаско за 2 часа и 28 минути на Мастърса в Монте Карло и така откри сезона на клей. Хасковлията взе 6-4...

14 април | 17:15
0 коментара
28019