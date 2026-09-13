Зам.-кметът Борислава Борисова приветства участниците във велопрехода „Дунав Ултра“
„Дунав Ултра“ е най-дългият туристически веломаршрут в България
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„Дунав Ултра“ е най-дългият туристически веломаршрут в България
Българският веломаршрут се налага като най-популярен на Балканите.
Кърджали. Уикендът на отворените врати и трансродопският веломаршрут са акцентите на „Новото тракийско злато" на започващото днес 31-во международно...