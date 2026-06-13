Всичко за Вельо Илиев

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Кмет на прицел

Кмет на прицел

Градоначалникът на Петрич обича да разпуска с приятели на излет в планината Вельо Илиев 4 мандата управлява града, проверяват сделките му Кметът на...

21 май | 22:05
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