Обвиниха бившия кмет на Петрич в престъпление по служба
Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу бившия кмет на Петрич Вельо Илиев в престъпление по служба. По време на разследването е установен...
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Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу бившия кмет на Петрич Вельо Илиев в престъпление по служба. По време на разследването е установен...
Десетки спортисти от община Петрич с високи спортни постижения за периода 2012-2015 година получиха парични награди от кмета на общината Вельо Илиев....
Градоначалникът на Петрич обича да разпуска с приятели на излет в планината Вельо Илиев 4 мандата управлява града, проверяват сделките му Кметът на...
Девет политически партии приеха декларация, с която обявиха, че снемат политическото доверие от кмета на община Петрич Вельо Илиев. Под нея са се подп...