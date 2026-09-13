Народният театър пред развръзка. Изборът на директора му
Конфликтът е междуличностен, каза Васил Василев
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Конфликтът е междуличностен, каза Васил Василев
Има явен сблъсък между лицето и някои политически партии. Такова фашистко поведение не може да бъде толерирано, каза Васил Василев
Тя ще бъде част от екипа на новоизбрания директор Васил Василев
После трябва да е търсене на подкрепа за правителство, казва водачът на ДПС в Плевен
Културно-историческото ни наследство трябва да бъде включено в програмата за развитие на регионите
Това са изборите, които трябва да рестартират държавността, каза водачът на Движението в Плевен
Конференцията на ДПС ще приеме програмата за ускорено догонващо развитие
Необходим е честен дебат за какво са нужни парите на партиите, каза народният представител
ДПС постигна добър резултат на европейските избори, отчита Велислава Кръстева
Премиерът Борисов е бил подведен от някои свои съветници, коментира народният представител от ДПС
PR - експертът на ДПС Велислава Кръстева, която бе зам.-министър на културата в кабинета "Орешарски", стигна до финала на екстремно състезание този уи...
Той ще дава пари за възстановяване на паметници, казва зам.-министър Велислава Кръстева
Париж. Реализирането на нови проекти между България и ЮНЕСКО обсъдиха в Париж зам. културният министър Велислава Кръстева и генералният директор Ирина...
Велислава Кръстева спира багерите пред виа диагоналис, намира пари за Кози Грамади
Созопол. Кметът на Созопол Панайот Рейзи поиска при срещата си със заместник-министъра на културата Велислава Кръстева археологическите обекти на тери...