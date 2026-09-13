Игра на криеница с вратата убиец
Някой тайно я примъкнал в двора, искат съд за директора на окървавеното школо
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Някой тайно я примъкнал в двора, искат съд за директора на окървавеното школо
"Къде да намеря фигурите?", на развален английски ме пита румънски турист, докато се разхождам из стария град на Велико Търново. Упътвам го с рутина....
Велико Търново. Започна ремонтът на покрива на църквата „Св. Св. Константин и Елена" във В. Търново. Областната строителна камара изпълни ангажимента,...