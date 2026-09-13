Манолова: 25 000 души дариха за "Великден за всеки"
Пенсионери ще получат близо 20 000 ваучера на стойност 20 лв. и над 10 000 хранителни пакета
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Пенсионери ще получат близо 20 000 ваучера на стойност 20 лв. и над 10 000 хранителни пакета
Тази година раздаването на хранителните пакети ще продължи до Гергьовден
Омбудсманът Мая Манолова дари 500 пакета с хранителни продукти на социално слаби и възрастни хора в Кърджали – християни и мюсюлмани
Събитието стартира с молебен за здраве и успех
Готвят поправките за благотворителни кампании до 30 юли Финасовият министър Владислав Горанов и омбудсманът Мая Манолова договориха за механизъм за о...
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров бе отличен с приз „Добро сърце" от националния омбудсман
Омбудсманът Мая Манолова раздаде Оскари за благотворителност С награда "Добро сърце" бяха отличени печатното и електронното издание на "Стандарт". Ом...
7 тона храна ще бъде раздадена в страната от кампанията „Великден за всеки" Омбудсманът Мая Манолова събра 600 000 лева за 30 пенсионери като част от...
Поне 19 000 пенсионери ще получат ваучери от кампанията „Великден за всеки" "Идвайки днес към Стара Загора у мен се породи идеята да учредя приз "До...
Общо 350 хил. лв. са събрани до момента за кампанията на омбудсмана Мая Манолова "Великден за всеки". Парите са дошли oт граждани по банков път и от S...
Близо 260 000 лева са събрани до момента за кампанията "Великден за всеки" – „Дари празник на баба и дядо". Това съобщи омбудсманът Мая Манолова. Тя...
150 000 лева са събрани през първите десет дни от началото на кампанията "Великден за всеки" - "Подари празник на баба и дядо". Това обяви омбудсманът...
По 50 лева от месечните си възнаграждения ще отделят общинските съветници в Благоевград за кампанията на омбудсмана Мая Манолова – „Великден за всеки"...
Близо 700 000 тона храни се унищожават годишно в страната, ако те се включат в употреба, в България няма да има гладни хора. Това каза омбудсманът на...
Клипът на националната кампания "Великден за всеки" -„Дари празник на баба и дядо" е вече факт. В рекламното видео, публикуван в You Tube участват лиц...
Националният омбудсман Мая Манолова покани кметовете на общини да подкрепят нейната инициатива „Великден за всеки". На заседание на Управителния съве...
Омбудсманът Мая Манолова посети дома на плевенчанката Снежи Кежева - инвалид първа група, която се свърза с обществения защитник по Фейсбук. Пенсията...