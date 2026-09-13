Васил Велев отсече! На кого да спрат парите
Според него инфлацията за последния месец е отрицателно число
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Според него инфлацията за последния месец е отрицателно число
Какви параметри изчисли бизнесменът
Много тежка критика от страна на бизнеса
Лют спор със синдикален лидер
Как вървят те заедно с инфлацията
Ако не бъдат приети нашите предложения, инфлацията ще се удвои, казва Васил Велев
По всяка вероятност темпът на растеж на инфлацията ще се укроти, смята обаче икономист
Минималната заплата трябва да се вдига и да е различна за всяка икономическа дейност
Бизнесът настоява разликата между прогнозната и реалната цена да бъде поета от държавата, каза шефът на АИКБ
Пазарът на електроенергия е сбъркан, трябва да го признаем, каза шефът на АИКБ
Намалената ставка на ДДС за някои стоки и услуги трябва да остане, препоръча шефът на АИКБ
Правят търг в навечерието на почивния ден, за да изнесат енергията, алармира шефът на АИКБ
Служебният кабинет може да стопира разпоредбата, така че да не спрат работа централите, на които им изтичат разрешенията за водоползване, каза шефът н...
Трябва някой да компенсира намаленото потребление на бизнеса
Правителството си представя възстановяване на икономиката през следващата година
Бившият треньор на "Левски" бил 1,7 промила
Легендата на "сините" е на път да поеме Дунав
Легендата на "сините" доволен от играта на отбора срещу Витоша
В новата ситуация се търсят всякакви възможни решения
Не сме искали пари от държавата, обявиха Емил Велев и Кирил Ивков