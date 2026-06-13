Унгарец спря Вавринка след драма в Мелбърн
Тийм продължава без проблеми
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Тийм продължава без проблеми
Българо-швейцярският тандем загуби драматично от вторите в схемата
Асът ни и Пиронкова запазват местата си в световната ранглиста
Швейцарецът даде само 6 гейма на бившия №1 в световната ранглиста по тенис
Българинът е на полуфинал след 6:4, 6:4 над Стан Вавринка
Вавринка ще спори с хасковлията за място на полуфиналите
Германецът загуби сет, но надви Стан Вавринка
Швейцарецът с първа победа над руснака
Стан предпочита Гришо да стигне финала в US Open
Световният №1 се отказа в третия сет
Димитров отпадна и на старта в Синсинати
Жребият събра двамата и в Синсинати
Звездата ни пропада с поне 20 места в ранглистата
Димитров ще играе срещу Вавринка след 23:00 часа
Надал играе с Нишикори в четвъртфинала
Швейцарецът е на четвъртфинал на "Ролан Гарос"
Димитров профука аванс от 6:2 в третия тайбрек срещу Вавринка
Димитров и Вавринка доиграват мача си днес
Димитров си уреди среща с Вавринка в трети кръг на "Ролан Гарос"
Качанов е водач в схемата, Циципас е №2